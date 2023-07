Renata Fan 'zoa' Denílson após Belo pagar dívida milionária

O apresentador Denílson surgiu sorridente ao lado de Renata Fan no Jogo Aberto desta quarta-feira, 12. Logo na abertura da atração, eles mostraram bom humor ao repercutirem o fim de uma disputa judicial histórica.

É que foi revelado mais cedo que Belo finalmente vai quitar os R$ 7 milhões que deve ao craque. "E quem está chegando é Denílson Show. Está feliz, né, Dedê? Bom dia", disse a apresentadora mostrando a felicidade estampada na cara do amigo.

Ele então entrou na brincadeira. "Dá para ficar mais, dá para ficar mais feliz. Mas tô feliz", afirmou ele. "Dá boa notícia pra todo mundo, deixa o Brasil feliz", insistiu a apresentadora ao vivo durante o programa exibido pela Band.

Mais cedo, Denílson esclareceu que ainda faltam pequenos acordos envolvendo a dívida e que o valor não foi totalmente pago. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

