Renata Banhara revela que tumor não pode ser operado

A modelo Renata Banhara, de 46 anos, conta que vive um verdadeiro drama em relação à sua saúde. De acordo com a paulista, o tumor que tem no cérebro cresceu de dois milímetros para dois centímetros em três anos, tornando-se impossível de ser retirado.

“O tumor está em uma região atrás da minha cabeça, bem no centro da massa cefálica. Não tem como extrair, a gente não sabe das consequências. A confiança é que vai estagnar”, explicou a modelo em entrevista à revista Quem.

Segundo Renata, filhos e trabalho a ajudam a conviver com a doença e a mantêm motivada. “Faço acolhimento e encaminhamento das vítimas de violência doméstica para casas de passagem ou casas por tempo indeterminado. Faço em toda a capital, 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso me dá força e me ocupa bastante”, afirmou.

