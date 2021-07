Da Redação

Relembre artistas que perderam a vida para a Covid-19

Com mais de 540 mil morte por Covid-19 no Brasil, muitos artistas perderam a vida para a doença, desde o começo da pandemia. Veja quem são os famosos que deixaram milhares de familiares e fãs desolados.

Relembre:

Paulo Gustavo

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos no dia 4 de maio de 2021, após passar mais de um mês intubado. O ator deixou dois filhos, Romeu e Gael, de seu relacionamento com o dermatologista Thales Bretas, além de milhares de fãs.

Foto por Divulgação/R7

Agnaldo Timóteo

Aos 84 anos, o cantor Agnaldo Timóteo morreu no dia 3 de abril de 2021. Ele foi internado no hospital com sintomas da doença em 18 de março, mas não resistiu.

Foto por Divulgação

Nicette Bruno

A atriz Nicette Bruno morreu aos 87 anos no dia 20 de dezembro de 2020 devido à complicações causadas pela doença. Ela estava internada desde 29 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Foto por Divulgação

Paulinho Roupa Nova

Aos 68 anos, Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, morreu no dia 14 de dezembro. O cantor, que era vocalista do Roupa Nova, estava internado na UTI do Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado em setembro no Complexo Hospitalar de Niterói por conta de complicações da Covid-19.

Foto por Divulgação

Eduardo Galvão

O ator Eduardo Galvão morreu no dia 7 de dezembro de 2020 aos 58 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Foto por Divulgação/Facebook

João Acaiabe

Em abril de 2021, o ator João Acaiabe, de 76 anos, morreu por conta de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Prevent Senior, em São Paulo. O ator estava tratando o vírus desde o dia 15 de março. João ficou conhecido por interpretar o Tio Barnabé, do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Foto por Prefeitura de São Paulo

Ciro Pessoa

Ciro Pessoa, de 62 anos, um dos fundadores da banda Titãs, morreu no dia 5 de maio de 2020. O músico, que estava em meio ao tratamento contra o câncer, foi infectado em uma de suas visitas ao hospital.

Foto por Reprodução/YouTube

Izael Cadeira

O músico Izael Caldeira, que integrou o grupo Demônios da Garoa morre em fevereiro deste ano em São Paulo. O músico foi vítima da Covid-19.

Foto por Istoé Gente

Com informações Istoé Gente.