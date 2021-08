Da Redação

Relacionamento de Maria Lina e Whindersson chega ao fim

O relacionamento do humorista Whindersson Nunes com a estudante, Maria Lina chegou ao fim. O anúncio foi feito através das redes sociais de Maria Lina.

No instagram, a ex-noiva de Whindsersson, escreveu:

"Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos.Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria. ❤️"

Recentemente, o ex-casal sofreu com a morte prematura do filho, João Miguel.

