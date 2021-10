Da Redação

Reinaldo Bueno Filho, o Mestre Bueno do Barão; conheça

Espiritualista, Mestre de Santo, Sacerdote em Alta Magia, Escritor, Professor e Empresário de sucesso. De família tradicional renomada de Goiás, é um jovem comprometido com suas atividades, educado, fino e demonstra conhecimento além de seus anos.

Desde muito novo, Reinaldo Bueno Filho, conhecido como Mestre Bueno do Barão, se dedicou para suas multitarefas: estudava Alta Magia em ordens iniciáticas fora do país, trabalhava com sua família em suas empresas familiares, que tratavam desde exportação de minérios de alto valor até assessoria para políticos, e também era regente professor e magistrava aulas de Linguagens e suas Tecnologias.

Há alguns anos, decidiu se dedicar mais à espiritualidade, porque diz que foi justamente o que o fazia ver mais felicidade na vida, ao passo que podia entender o equilíbrio do Universo e de alguma forma tocar a vida das pessoas causando alguma mudança e trazendo alguma boa transformação. Afinal, magia é justamente a Arte de Transmutar Energias.

Pelo seu perfil dinâmico, eclético, por também passar muito tempo na ponte-aérea entre Rio e São Paulo, acabou atendendo artistas, celebridades, políticos e outras pessoas influentes, às quais ainda presta trabalhos espirituais, mas também mantém o compartilhamento de seu conhecimento e seus estudos, e abre o leque de seus trabalhos para todos que o procuram através de seu perfil @mestrebuenodobarao ou de seu perfil pessoal @muitobueno no Instagram.

Excêntrico, trocou as tradicionais roupas de Religião por roupas cheias de simbologia em cada detalhe, assinadas por designers famosos, fez tatuagens que são simbólicas também dedicadas a algumas entidades, e tem um caráter indiscutivelmente correto, realmente sua energia chama atenção e prende atenção das pessoas.

Não acredita na religião, em uma religião, como sendo correta, diz que vê pontos positivos e negativos em todas as religiões e que por isso prefere não se prender a nenhuma apesar dos graus formados em várias e se considera, sobretudo, um espiritualista: “alguém que compromete o multiverso e que trabalha com ele para a evolução, bem como para a materialização de pedidos no mundo manifestado através da manipulação de energias”.

Coragem nunca lhe faltou e tomou decisões. Hoje, o jovem, formado em alta graduação em Alta Magia e em Quimbanda Xambá, entende o caminho traçado: “um risco, fogo! E fogo queima. Assim como possibilita a vida qual como a conhecemos.”

Por tudo isso e ainda mais, hoje, Reinaldo Bueno Filho, é reconhecido como o Mestre Bueno do Barão. Teve a sorte de ser iniciado pelo mais famoso Terecô do país que era dirigido pelo Mestre Bita do Barão, saudoso e querido.

O jovem Mestre herda o dom e a entidade de frente de seu mentor. E assim, a exemplo do Bita, vem praticando seus dons que tem ajudado muita gente através do mundo virtual, principalmente em seu novo perfil já supracitado @mestrebuenodobarao. E ali, em meios a conselhos, filosofia, textos, lives e depoimentos, o Brasil e Exterior vão conhecendo um pouco mais desse jovem sábio, estudioso, curioso e extremamente dedicado a tudo que se propõe a fazer.