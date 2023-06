Rei Charles III celebra seu aniversário em desfile oficial em Londres.

Na manhã deste sábado, 17, o Rei Charles III participou do seu primeiro Trooping The Colour como o Rei. O evento é a celebração oficial do aniversário do monarca e é uma tradição da realeza britânica com mais de 260 anos de realização e com um desfile oficial dos militares do reino. Inclusive, o rei fez questão de participar do seu primeiro desfile oficial como manda a tradição: montado em um cavalo.

Para o evento, o rei Charles usou uma túnica da Guarda da Ordem de Honra, chamados Welsh Guards, da mesma cor do regimento que estava no desfile e também o chapéu de pele de urso. Além disso, o uniforme dele trouxe uma cifra que representa o reinado de sua mãe, a rainha Elizabeth II, já que é uma tradição do monarca atual trazer um detalhe do reinado anterior.

O Reino Unido não via o monarca montado no cavalo durante o Trooping The Colour há 37 anos, já que a última vez que rainha Elizabeth II seguiu a tradição foi em 1986. Nos anos seguintes, ela preferiu participar do desfile em uma carruagem. Como herdeiro do trono, príncipe Charles participou do desfile por vários anos durante o reinado da mãe. A primeira vez que ele desfilou foi aos 3 anos, ainda durante o reinado do avô, o Rei George VI, e a primeira vez que ele foi montado em um cavalo foi em 1975, já no reinado da mãe.

O evento contou com cerca de 1.500 soldados, 300 cavalos e 400 músicos. Depois do desfile, o rei Charles vai aparecer com os outros membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham para assistir o voo dos aviões que espalham fumaça colorida no céu.

No entanto, vale lembrar que o Rei Charles III está celebrando oficialmente o seu aniversário neste sábado, 17, durante o Trooping The Colour. Porém, ele só completa mais um ano de vida em 14 de novembro, quando é a data oficial do seu nascimento.

Em seu primeiro aniversário como rei, em novembro de 2022, o Rei Charles III ganhou uma apresentação oficial da banda da cavalaria tocando Feliz Aniversário no Palácio de Buckingham, 41 tiros no Green Park e 62 tiros na Torre de Londres. Além disso, ele se reuniu com a família e amigos em uma festividade mais intimista.

Por que o rei comemora o seu aniversário duas vezes por ano?

Na tradição da realeza britânica, o monarca celebra o seu aniversário oficialmente durante o desfile Trooping The Colour, mesmo que a data não coincida com o dia do seu nascimento. O evento começou a ser realizada no reinado do Rei Charles II, que governou entre 1660 e 1685. No entanto, só se tornou uma tradição do aniversário do monarca no reinado de Rei George II em 1748.

Como George II tinha nascido durante o inverno e era muito frio para fazer um evento oficial ao ar livre, ele decidiu associar a sua celebração do aniversário ao Trooping The Colour, que acontecia todos os anos durante a primavera ou verão. Desde então, os reis e rainhas que vieram depois mantiveram a tradição de comemorar o aniversário oficialmente na estação mais quente, mesmo que não fosse a data oficial do seu nascimento.

A tradição se tornou oficial em 1760, no reinado do Rei George III, que colocou o evento no calendário da realeza.

