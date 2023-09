Regis Danese já cantou em grupo de samba antes de carreira gospel

Grande nome da música gospel brasileira, o cantor Regis Danese deve receber alta nesta quarta-feira, 6, segundo comunicado feito por sua esposa, Kelly Danese, no Instagram. O artista, que sofreu um acidente em 30 de agosto, começou a carreira aos 15 anos e já passou por outros ritmos antes.

Regis Danese iniciou a carreira artística em 1988, gravando seu primeiro disco com o nome de João Geraldo e Mazieiro. Em 1990, ele assinou contrato com a gravadora BMG e mudou o nome da dupla para Regis e Raí, que fez sucesso e levou os cantores para vários programas na TV e shows pelo Brasil.

Cinco anos depois, em 1995, o artista entrou para o grupo de samba Só Pra Contrariar, e atuou como backing vocal e compositor. Regis escreveu 13 músicas para a banda, o que rendeu grandes sucessos como Nosso Sonho Não é Ilusão, Te Amar Sem Medo e O Samba Não Tem Fronteiras.

Regis Danese também escreveu o sucesso Pra Falar a Verdade, para o cantor Daniel, a música Eternamente, para Belo, e ainda fez composições para outras duplas como Leandro e Leonardo e Gian e Giovane.

Foi apenas nos anos 2000 que ele conheceu o pastor Vandinho e teve sua vida transformada. O artista passou três anos na igreja e então resolveu usar seu talento para passar os ensinamentos de Jesus. Seu primeiro álbum gospel foi lançado em 2004, de forma independente.

Intitulado O Meu Deus é Forte, o projeto rendeu uma indicação ao Troféu Talento como cantor revelação. Dois anos depois, ele lançou seu segundo álbum O Melhor Que Eu Tenho, e recebeu duas indicações à premiação, como cantor do ano e música do ano.

Em 2008, ele lançou seu terceiro álbum gospel, Compromisso, que tem o sucesso Faz Um Milagre Em Mim. Desde então, Regis Danese despontou na carreira musical, fazendo muito sucesso pelo Brasil, e chegando a ser indicado ao Grammy Latino.

O QUE ACONTECEU COM REGIS DANESE?

O cantor sofreu um acidente de trânsito em 30 de agosto. Ele dirigia um carro a caminho de um show em Ceres, em Goiás, quando o veículo se chocou com um caminhão. O artista estava acompanhado de seu irmão, Daniel Danese, que não teve ferimentos, assim como o motorista do caminhão.

Regis Danese teve uma perfuração no intestino e fraturas em três costelas, tórax e punho. Após a internação, ele passou por uma uma laparotomia seguida de uma enterorrafia -cirurgias caracterizadas pela abertura do abdômen e a sutura feita no corte do intestino.

Na tarde desta terça-feira, 5, Kelly Danese compartilhou um comunicado afirmando que o cantor tem previsão para receber alta nesta quarta-feira. "Está prevista a alta para o paciente Regis Danese para quarta-feira", diz o texto, publicado nos Stories.

