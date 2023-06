Regina Volpato é "aclamada" na web para substituir Patrícia Poeta

Siga o TNOnline no Google News

Após o anúncio de que a apresentadora Regina Volpato está deixando a TV Gazeta depois de cinco anos no comando do programa "Mulheres", o nome da famosa foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais.

No Twitter, os internautas começaram apontar a comunicadora como uma ótima opção para substituir Patrícia Poeta no "Encontro", da TV Globo. A ideia foi muito bem recebida pela maioria dos telespectadores.

Patrícia tem enfrentado um período de duras críticas nas redes sociais, principalmente, por conta das polêmicas que envolvem o nome do seu parceiro de programa, Manoel Soares. O momento negativo está resultando em muitos pedidos de saída da jornalista do comando do matinal.

"Todo mundo sabe que o melhor nome para o Encontro é a Regina Volpato. Ela é carismática, profissional, chama anunciantes e tem todos os requisitos para elevar a audiência e a qualidade do programa", escreveu um telespectador no Twitter.





*Com informações aRede.

