Regina Duarte é flagrada catando papelão pelas ruas de SP; vídeo

Longe da televisão desde 2020, Regina Duarte foi flagrada recolhendo papelão pelas ruas de São Paulo, e um vídeo do momento viralizou nas redes sociais (veja no final da matéria). Apesar do alvoroço, acontece que a cena inusitada tem uma explicação bastante simples: a atriz adotou a iniciativa de reciclagem e coleta de materiais para a produção de arte botânica.

Após deixar a vida política, tendo ocupado o cargo de secretária da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, a artista agora cria e expõe obras feitas de folhas, cascas de árvores e papelão. Em suas redes sociais, Duarte afirmou que o novo trabalho é como uma "paixão avassaladora".

Até o dia 18 de novembro, a mostra "A Natureza e Eu: Novas Descobertas" está disponível de forma gratuita na galeria Aqua Arte. "As imagens que a artista apresenta são resultado de um procedimento criativo que parte da coleta de material, da sua limpeza, preparação para a colagem e forma como é colocado sobre o suporte", diz o material de divulgação da exposição.

Veja o vídeo em que Regina Duarte aparece catando papelão:

Longe da TV, atriz Regina Duarte é flagrada catando papelão e cascas de árvore na rua pic.twitter.com/7cYgJID9St — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) November 3, 2023

