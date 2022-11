Regina Duarte é criticada por incentivar discriminação contra petistas

Da Redação

Atriz Regina Duarte, grande apoiadora do governo Bolsonaro

A atriz Regina Duarte, grande apoiadora do governo Bolsonaro, fez uma publicação polêmica nas redes sociais no domingo (13). A artista incentivou eleitores do PT a colarem adesivos com a estrela do partido na porta de seus estabelecimentos.

"Atenção petistas, coloquem esse adesivo na porta de seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu", diz a mensagem divulgada por Regina. "A legenda é o post", escreveu a atriz.

Regina Duarte foi muito criticada nas redes sociais por incentivar a discriminação contra petistas. Alguns internautas acusaram a atriz de querer marcar os eleitores do Partido dos Trabalhadores assim como aconteceu com a identificação imposta aos judeus, em 1941, que tiveram que circular com uma estrela de Davi no peito.

"Regina Duarte querendo marcar os Petistas com uma estrela vermelha como os Nazistas marcaram os judeus. Que fim triste dessa senhora", disse um internauta.

Com informações, iG.

