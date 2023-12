Regina Casé encerra contrato com a Globo após mais de 40 anos

A atriz Regina Casé e a Rede Globo encerraram em janeiro o contrato de mais de 40 anos de parceria. A artista de 69 anos, hoje uma das poucas grandes veteranas que restaram com contrato fixo na emissora, informou que, a partir do próximo ano, atuará na empresa contrato por projeto. Em 2024, aliás, ela já retornará à empresa para uma nova empreitada.

Atualmente envolvida nas gravações de "Dona Lurde, o filme", baseado na história de sua personagem em "Amor de Mãe", uma obra da autora Manuela Dias, Casé contou ao O Globo sobre o término do vínculo estável com a rede dos Marinhos.

"Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, seja no cinema ou no teatro. Desde então, vivi diversos momentos, várias mudanças de administração, formas de trabalhar e fazer", destacou ela, que mais recentemente estava no ar como a antagonista Zoé, de "Todas as Flores".

"Lido com muita naturalidade cada um desses momentos. Houve uma alteração no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, pois continuo trabalhando aqui e fora. Encerramos o ano com o estrondoso sucesso da Zoé em 'Todas as flores' e com o retorno de Dona Lurdes que, tão querida, seguiu sua trajetória de uma novela para um filme, que será lançado no próximo ano nos cinemas e em todas as plataformas da Globo", ressaltou a atriz.

Na emissora, entre os tantos destaques de sua carreira, Regina ficou marcada por trabalhos como "Cambalacho" (1986), "TV Pirata" (1990), "Fantástico" (1994-02-04-06-07) e "Esquenta!" (2011-17). "Continuo também com projetos externos, agora com ainda mais flexibilidade, incluindo três filmes, todos já agendados para serem rodados. A vida segue sendo vida. E que a vida, a vida seja."

