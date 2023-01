Regência da Lua em 2023 começa a partir de março; entenda

Da Redação

A Lua rege nossas emoções, nossos instintos e intuição

O regente de 2023 será a Lua, que não é um planeta, mas um luminar, satélite de nossa casa, o planeta Terra. O planeta regente de um ano nos mostra a tendência dos acontecimentos. A Lua sempre nos fascinou, desde tempos remotos, pelos seus movimentos e fases, mas também por sua clara influência nos processos do corpo e da natureza.

A Lua rege nossas emoções, nossos instintos e intuição. Tem a ver com o feminino, com a capacidade humana de acolhimento, afeto e alimento emocional. Ou seja, a Lua descreve nossa necessidade de amor, segurança e nutrição física e emocional. Rege nossa infância, o amor que recebemos ou não e nossa capacidade de dar e receber amor. Ela tem a ver com a segurança ou insegurança que sentimos diante dos perigos e das dificuldades da vida. A Lua rege nossos sentimentos mais primitivos de segurança, que são construídos a partir do útero materno.

Mas mesmo já quase findando o primeiro mês do ano de 2023, essas influências lunares só serão sentidas a partir do mês de março.

O ano novo astrológico, na verdade, começa em 20 de março de 2023, quando o sol ingressa em Áries, considerado o primeiro signo do zodíaco. O ano astrológico começa também com o Sol unido a Mercúrio e com Júpiter, que também estará em Áries, ou seja, um ano que promete que a comunicação será o principal ingrediente para o nosso crescimento. A presença de Júpiter em Áries promete um ano de expansão, crescimento, otimismo e fé renovados.

Sob a regência da Lua, m 2023, estaremos todos mais voltados para os nossos processos emocionais e inconscientes, nossos instintos, nossa necessidade de segurança no mundo. As guerras são ainda mais mal vistas, pois é através delas que nos é arrancado o berço de afeto e proteção que sentimos na vida e no mundo. Todos estaremos em busca de lugares dentro e fora de nós, que nos tragam essa segurança primordial.

A humanidade, cansada da insegurança que, a cada dia fica mais evidente em todo mundo, começa a buscar, a exigir proteção e a desejar um mundo que acolha suas necessidades.

Este será um ano em que a mulher ganha ainda mais espaços e poder, em que a luta pela igualdade fica ainda mais forte, efetiva e definitiva. Na política, nas empresas e na vida cotidiana, a mulher vai se sobressair e alcançar lugares de poder na sociedade.

Este, sem dúvida, será um ano de oportunidades, pois é a partir de nosso mundo emocional que construímos ou não, que conquistamos ou não nosso lugar no mundo. Quando conhecemos nossos labirintos interiores, caminhamos através deles com segurança e liberdade. Portanto, depende de nós e apenas de nós, construirmos um ano com lugares bem definidos de segurança e acolhimento, que é o que o regente deste ano nos pede.

