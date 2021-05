RedeTV! quer Sarah Andrade como apresentadora do TV Fama

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Com 9 milhões de seguidores no Instagram, a ex-BBB21 e agora, digital influencer, Sarah Andrade, é uma das participantes que vem fazendo sucesso após sua saída da casa mais vigiada do Brasil.

Recentemente, a loira assinou com agência Non Stop, a maior agência de influenciadores digitais da América Latina. Na mesma agência, há nomes de pesos como os artistas Whindersson Nunes, Gkay e Tirulipa.

Com todo o sucesso, não é uma surpresa que Sarah comece a ser sondada para fazer trabalhos na televisão. E, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a RedeTV! é uma das maiores interessadas na brasiliense.

De acordo com a jornalista, o canal paulista é uma das emissoras que estão sondando a ex-BBB para fazer parte de seu quadro de funcionários. E a ideia é que ela estreie no importante posto de apresentadora.

