Rede Laser Dream é referência em depilação e estética

A rede Laser Dream se espalhou pelo Brasil e é um sucesso no setor de beleza. Especializada em depilação e procedimentos estéticos a laser, ela tem como objetivo democratizar o uso dessa alta tecnologia.

Presente em 30 cidades do país, a Laser Dream continua crescendo para melhor atender o público. São mais de 120 mil atendimentos já realizados em suas unidades e já teve um crescimento de negócio de mais 500% desde 2014.

Desde 2008 é umas das empresas referência no setor de depilação a laser e agora realiza procedimentos estéticos também, como a ‘Lipo sem cortes’. “Percebemos que as mulheres brasileiras gostam de se cuidar e os tratamentos estéticos acessíveis não geravam resultados satisfatórios e os tratamentos de alta tecnologia que alcançavam melhores resultados eram inacessíveis. Laser Dream foi fundada com a missão de democratizar a estética de alta tecnologia para que essas mulheres pudessem ter os resultados desejados”, diz a assessoria.

Seu serviço de qualidade e diferenciado fideliza os clientes que fazem questão de retornar para outros procedimentos. A Laser Dream trabalha com equipamentos de alta tecnologia, inovadores e muito seguros. É referência no combate aos pêlos, tratamento de pêlos encravados, eliminação de gordura localizada e tratamento de flacidez, e celulite.

Com profissionais capacitados para exercerem suas funções, a Laser Dream troca experiência durante os treinamentos e acha isso de suma importância para mantê-los antenados no mercado. Realiza constantes capacitações do time o que proporciona aos clientes segurança e tranquilidade.

A Laser Dream oferece aos clientes sessões extras caso os pêlos não seja eliminados totalmente no prazo determinado. “Acreditamos na eficácia do nosso tratamento de depilação a laser”, diz a empresa.

Ela está presente em seis capitais e diversas outras cidades espalhadas pelo Brasil: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Paraíba e Mato Grosso.

A alta tecnologia usada pela Laser Dream possibilita a depilação com eficácia comprovada em qualquer tipo de pele, inclusive pele negra, onde é mais difícil o laser achar os pêlos. Mas seus equipamentos e profissionais estão preparados para atender todo mundo com a mesma qualidade.

Saiba mais sobre a Laser Dream através dos canais oficiais:

Instagram: https://www.instagram.com/laserdreambrasil/

Facebook: https://www.facebook.com/laserdreambrasil

Site: https://www.laserdream.com.br/