Recuperado, Zé Neto anuncia retorno dos shows com Cristiano

Da Redação

Zé Neto e Cristiano se apresentam na sexta-feira (17) em Bálsamo, São Paulo

O cantor Zé Neto utilizou as redes sociais para anunciar que estará de volta aos palcos com sua dupla Cristiano, nesta sexta-feira (17). Os sertanejos haviam cancelado as apresentações que aconteceriam no início de junho, por conta de uma fratura que Zé Neto sofreu nas costelas.

O artista diz em um vídeo, publicado nesta quarta-feira (15), que a dupla irá realizar um show em breve. "Vocês achavam que eu não voltava? Imparável. Foguete não tem ré. Estamos chegando dia 17 em Bálsamo. Vamos quebrar tudo, menos as costelas. Vamos para cima porque o show vai ser incrível. Conto com vocês. Bora me ajudar a cantar porque vai ser uma noite especial", disse.

Mais detalhes



A dupla Zé Neto e Cristiano havia cancelado os shows que estavam agendados a partir desta sexta-feira (3) até dia 16 de junho.

Segundo a assessoria de imprensa dos cantores, Zé Neto sentiu dor e foi ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde foram identificadas fraturas em três costelas, causadas durante um treino de boxe na última terça-feira.

O cantor iniciou o tratamento e por recomendação médica deveria permanecer em repouso absoluto.