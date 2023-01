Recuperada, Jade Picon volta à rotina e curte praia no Rio; veja

Da Redação

Com uma ida à praia para realizar seus exercícios, a jovem foi clicada por um paparazzo na Barra da Tijuca

Jade Picon, de 21 anos, está recuperada após passar por um perrengue daqueles nesta segunda-feira (30) e ir parar no hospital. A atriz de Travessia havia acordado passando mal, porém nesta terça-feira (31) já retornou à sua rotina.

Com uma ida à praia para realizar seus exercícios, a jovem foi clicada por um paparazzo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal. É isso, vim ver o que é. Não consegui nem pentear o cabelo quando saí de casa, só tomei um banho", disse a ex-BBB nas redes sociais. A atriz preocupou os fãs ao postar um vídeo tomando soro, já que afirmou te pavor de agulhas.

Mais tarde, ela fez uma nova postagem em seu perfil com algumas fotos do dia e tranquilizou os fãs após receber alta: "Uma segunda nada normal com uma foto descabelada e dodói. Já estou bem melhor… Às vezes esses sustos nos fazem lembrar que a coisa mais valiosa que temos é a nossa saúde, né? Grata por não ter sido nada grave e que amanhã eu esteja zerada! Obrigada pelas mensagens."

Confira o clique desta terça (31): fonte: Fabricio Pioyani/AgNews





Fonte: Revista Quem.

