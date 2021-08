Da Redação

Recuperação: Zeca Pagodinho grava vídeo agradecendo orações

No último sábado (14), o cantor Zeca Pagodinho foi hospitalizado com sintomas da Covid-19, no Rio de Janeiro. O artista fez um vídeo para falar do estado de saúde e também para agradecer as orações.

continua após publicidade .

"Obrigado a todos que oraram e torceram por mim. Já estou acabando o tratamento. O importante é se vacinar para poder se recuperar mais rápido. Em breve a gente está por aí", disse ele, que já tomou duas doses da vacina.



A Casa de Saúde São José, onde Zeca está, informou que o quadro de saúde do artista é estável. Ele teve sintomas leves da doença e não precisou de suporte de oxigênio.