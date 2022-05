Record nega participação de sem-teto em A Fazenda

Da Redação

Nesta quinta-feira (12), uma publicação da Isto É afirmava que Givaldo Alves, ex-morador de rua envolvido em polêmica no Distrito Federal, estava sendo sondado pela produção do programa A Fazenda e o assunto virou tema nas redes sociais.

No entanto, Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, nega que Givaldo teria recebido um convite para estar em A Fazenda 14. Para enfatizar o posicionamento negativo, a Record se pronunciou oficialmente para a coluna de LeoDias: “Não há possibilidade”, eles garantiram.

Em conversa com o colunista, Carelli contou que nem sequer havia fechado o elenco do Ilha Record, tampouco o de A Fazenda: “Nem sondamos. Não chamamos ninguém para A Fazenda ainda. Estamos fechando ainda o casting da Ilha”, afirmou o diretor.

Givaldo Alves ganhou mídia, após se envolver em um escândalo sexual com a esposa de um personal trainer de Brasília e, desde então, coleciona polêmicas. Além das falas obscenas que viralizaram, ele também se envolveu em uma discussão virtual com a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, com quem atualmente tem, inclusive, uma briga judicial.







Fonte: Informações do Metrópoles.