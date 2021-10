Da Redação

Record: Mion era obrigado a esconder tatuagem de santa

Por meio das redes sociais, o apresentador Marcos Mion explicou por qual motivo não podia exibir suas tatuagens quando estava na Record TV. “Um assunto reverberou aqui no Twitter mais do que deveria e faço questão de deixar alguns pontos bem explicados, afinal se tem uma coisa que sinto é gratidão pela Record e não quero que chegue neles uma faísca criada por interpretações maldosas”, inicia Mion.

continua após publicidade .

De acordo com ele, a emissora, ligada a evangélicos, o impedia de exibir a tatuagem de "Nossa Senhora" em seu braço.

“Agora, eu não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato. Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal”, disse Marcos.

continua após publicidade .

Mion comemorou o fato de, no dia anterior, ter exibido o braço tatuado pela primeira vez em um programa de TV, no palco do Caldeirão.



“O problema era meu que tinha que me desculpar toda noite com Nossa Mãezinha, pedindo para ela me entender. Que, apesar da minha devoção, eu amava meu trabalho, todas as pessoas e o que a gente criava lá. Eu citava Nossa Senhora por conta da minha crença… e eles editavam por conta da crença deles. E tá tudo certo! Quando me vi esse sábado de camiseta e Nossa Senhora em primeiro plano, me emocionei! Não critiquei a Record! Nunca. Isso foi faísca do Twitter. Apenas descrevi o quão legal era me ver com Santa Maria no braço!”, garantiu.

“Pra terminar: eu estou muito feliz, a Record está muito feliz! Foi uma “separação” feliz no final das contas. As vidas seguem, portanto meus comentários hoje não tem mais a ver com a Record, nem a Record quer nada mais comigo então parem de agitar faísca em uma relação que é ótima!”, concluiu Mion.

Com informações; Metrópoles.