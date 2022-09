Record confirma mais dois peões de A Fazenda 14; assista o vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Kerline Cardoso e Tiago Ramos; os dois estão no elenco da nova edição de A Fazenda

Na final da Ilha Record, Adriane Galisteu revelou mais dois participantes de A Fazenda 14. A apresentadora contou de surpresa quem também estará na lista de peões da nova edição do reality da Record TV e deixou a internet em polvorosa.

continua após publicidade .

A ex-BBB Kerline Cardoso, mais conhecida por ter sido a primeira eliminada da edição de 2022, e o influencer Tiago Ramos, o "ex-padrasto" de Neymar, são as apostas do programa rural, que estreia em 13 de setembro. Assista o momento da revelação no final da matéria.

LEIA MAIS: A Fazenda 14 revela os primeiros peões da temporada; saiba quem são

continua após publicidade .

A revelação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (09), quando Mariana Rios, que comanda o Ilha Record, pediu que Galisteu revelasse mais alguns peões ou peoas para o público. Após alguns minutos, a loira foi autorizada por Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda.

"Ela já foi BBB, e muita gente pediu ela. Teremos Kerline, chorando ou sorrindo, em A Fazenda", anunciou a apresentadora. "O outro nome teve um relacionamento comentado e conturbado fora de A Fazenda. Ele namorou a mãe de um jogador muito amado e muito famoso no mundo inteiro. Estou falando de quem? Tiago Ramos", completou Adriane.



Além de Kerline e Tiago, já foram confirmados Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.

continua após publicidade .

No paiol, o primeiro nome confirmado foi o de Bia Miranda, neta de Gretchen. A dançarina disputará com três pessoas uma vaga no reality da Record. O processo ocorre de forma similar ao que acontece com a Casa de Vidro do Big Brother Brasil, da Globo.

⚠⚠ Seguuuura essa informação bombástica: @GalisteuOficial revelou mais dois participantes que estarão nesta temporada da @afazendarecord 😯🤠🔥 #FinalIlhaRecord pic.twitter.com/BVAYaNdVDl — Ilha Record (@ilharecord) September 9, 2022





Fonte: Informações Notícias da TV.

Siga o TNOnline no Google News