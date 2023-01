Recepcionista de hotel é demitida após ser vista em quarto de Loreto

Da Redação

A bela jovem virou assunto na cidade inteira quando o motivo foi descoberto

Uma rápida fugidinha do trabalho em pleno expediente custou o emprego de uma recepcionista de hotel em Cambará do Sul (RS). A bela jovem virou assunto na cidade inteira quando o motivo foi descoberto; aliás, um motivo com nome, sobrenome, popularidade e muita fama. Mesmo que ela tentasse se justificar, nada poderia ser feito. A recepcionista foi flagrada pelas câmeras do hotel no exato momento em que entrou no quarto de um ator em alta na Globo, atualmente em cartaz na novela Vai na Fé.

José Loreto é o ator desta história que a coluna LeoDias descobriu, com provas e relatos de quem presenciou toda a situação. O caso aconteceu em 2020, quando ele e outros artistas estiveram na cidade para gravar o longa-metragem A Cerca.

A paquera acontecia ali mesmo, na recepção. Não há informações que confirmem se eles chegaram a se encontrar fora do estabelecimento; porém, o clima entre Loreto e essa recepcionista se intensificou. Como os dois não foram discretos, o clima ficou escancarado. Em seu último dia como hóspede, Loreto teria feito um convite, e a funcionária do hotel aceitou.

Ao chegar ao trabalho no dia seguinte, a recepcionista subiu para o quarto dele e por lá ficou. No entanto, os dois teriam pegado no sono e só foram acordar no dia seguinte. Depois disso, a resposta veio pelas câmeras do estabelecimento, e a demissão da jovem foi imediata. O ator, até onde se sabe, nunca mais pisou em Cambará do Sul para saber se ela precisava de alguma ajuda.

