Recém-separada, Patrícia Ramos relata transformações

Força, bom humor, carisma e beleza! Com apenas 23 anos, Patrícia Ramos é um verdadeiro exemplo de autoestima e tem conquistado multidões com sua espontaneidade na internet. “Deve ser muito ruim não gostar de mim e não poder me chamar de feia”, disse ela, em 2018, ao gravar um vídeo despretensioso em casa. De lá para cá, seu conteúdo tem atraído cada vez mais seguidores. Atualmente, só no Instagram, são mais de 4 milhões de fãs. “Tudo isso aconteceu de um jeito muito orgânico. Nunca planejei, sonhei ou sequer organizei o que estou vivendo hoje”, declara a influencer, que, neste ano, também pilotou o #RedeBBB, na Globo.

continua após publicidade

Na cidade de Campos do Jordão, Patrícia aproveitou para dar uma pausa na rotina agitada e relaxar. “Já posso me considerar de casa? Porque estou me sentindo exatamente assim”, questiona, aos risos. Sempre que podia, ela corria para o SPA. A piscina, climatizada, em cerca de 36°C, era outro refúgio da jovem. “Com certeza quero voltar para Campos do Jordão mais vezes, estou adorando tudo! Estar aqui com está sendo uma experiência incrível em todas as áreas. Um verdadeiro detox”, detalha.

Detox este, aliás, que acontece com todo o otimismo: após enfrentar dias de altos e baixos desde o fim do casamento com Diogo Vitório, a influencer reconhece o período como uma importante fase de transformação. “Entendi muito quem eu sou. Quando a gente está sozinha, tem tempo para isso. O divórcio não é um ponto final de uma vida, mas de um ciclo. Sou influenciadora, comunicadora, apresentadora. Tenho várias facetas”, afirma ela. Agora solteira, Patrícia faz uma autoanálise. “Preciso focar nas coisas boas, evoluir, amadurecer e encarar mais essa lição para a vida”, reflete.

Siga o TNOnline no Google News