Receita do dia: Lombo Recheado na Airfryer

Ingredientes

Lombo

1 lombo de porco (cerca de 1 e meio quilo)

3 colheres (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de MAGGI® Fondor

1 xícara (chá) de vinho branco seco

Farofa

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

meia xícara (chá) de azeitona verde picada

meia xícara (chá) de nozes picadas

meia xícara (chá) de uvas-passas brancas

1 colher (sopa) de tomilho picado1 colher (sopa) de Maggi Fondor

2 xícaras (chá) de farinha de mandioca

Modo de preparo

Lombo

1 -Sobre uma tábua para carnes, coloque o lombo. Com o auxílio de uma faca grande, abra-o em um só filé.

2- Coloque em uma assadeira grande e besunte sua superfície com a manteiga e o MAGGI Fondor. Regue com o vinho, cubra e leve à geladeira para marinar por cerca de 30 minutos.

Farofa

3- Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola. Acrescente a azeitona, as nozes, as uvas-passas, o tomilho e o MAGGI Fondor. Mexa bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, em fogo baixo. Retire do fogo e acrescente a farinha de mandioca. Reserve.

Montagem

4- Em uma tábua coloque o lombo e espalhe parte da farofa sobre ele. Enrole como rocambole e amarre com o auxílio de um barbante para uso culinário.

5- Disponha novamente sobre a assadeira com a marinada restante, cubra com papel-alumínio e coloque dentro do cesto da Airfryer. Deslize para dentro, ajuste a temperatura para 180°C, e asse por cerca de 20 minutos.

6- Retire o papel-alumínio e asse por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar de todos os lados. Retire do forno, corte em fatias e disponha em um recipiente refratário, acompanhado da farofa restante. Sirva.

