Da Redação

Receita do dia: Linguiça à Provençal

Ingredientes

750g de Sobre-coxas de Frango Seara

750g de Linguiça de Frango Seara

½ colher (sopa) de tomilho seco

½ colher (sopa) de manjericão seco

04 dentes de alho com casca

03 folhas de louro

02 raminhos de alecrim fresco

04 colheres (sopa) de azeitePimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de Preparo

Retire a pele das sobrecoxas, limpe, lave e enxugue com toalha de papel.

Corte as linguiças em fatias.

Leve uma panela ao fogo, coloque as sobre-coxas, as linguiças, polvilhe sal, pimenta, junte o tomilho, o manjericão, o alho com casca e misture bem.

Por cima, distribua o louro, o alecrim e regue toda superfície com azeite.

Tampe a panela com papel alumínio, amarre ao redor da borda com um barbante para que a carne cozinhe no vapor do azeite.

Leve a panela ao forno pré-aquecido e moderado (180°C) por 1 hora, retire do forno e leve à mesa na própria panela e só destampe na hora de servir.

Receita via Seara