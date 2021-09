Da Redação

Receita do dia: Lasanha de Panqueca com Brócolis

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 e meia xícara (chá) de Leite Líquido

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

Recheio

2 colheres (sopa) de manteigameia cebola picada

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de Leite

1 pitada de noz-moscada

2 sachês de MAGGI

2 xícaras (chá) de palmito picado

2 xícaras (chá) de brócolis aferventado

Montagem

100 g de queijo mozarela

Massa

Em um liquidificador, bata bem os ovos, o Leite NINHO, a farinha de trigo e o sal.

Aqueça uma frigideira média, untada com óleo, e coloque uma porção da massa, cobrindo todo o fundo.

Deixe dourar dos dois lados e repita esse processo até acabar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça a manteiga, refogue a cebola e doure a farinha de trigo.

Acrescente o Leite NINHO, a noz-moscada, o MAGGI MEU SEGREDO e misture até engrossar.

Coloque o palmito e o brócolis e misture bem.

Montagem

Coloque no fundo de um recipiente refratário (20 x 30 cm) um pouco do recheio, faça uma camada de panqueca, cubra com uma camada do recheio e uma camada de queijo mozarela.

Repita as camadas, finalizando com o queijo mozarela.

Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até que esteja gratinada. Sirva.

Receita via: Nestlé Receitas