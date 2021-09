Da Redação

Receita do dia: Lasanha de berinjela e presunto

INGREDIENTES

continua após publicidade .

20 fatias de Presunto cozido

3 berinjelas cortadas em fatias bem finas no sentido do comprimento

continua após publicidade .

5 bolas grandes de mussarela de búfala cortadas em rodelas

½ xícara (chá) de folhas de manjericão

2 colheres (sopa) de queijo parmesão

continua após publicidade .

MOLHO VERMELHO

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 cebola descascada e cortada em cubos pequenos

continua após publicidade .

2 dentes de alho descascados e picados

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

continua após publicidade .

10 tomates italianos maduros, sem casca e sem sementes, cortados em cubos

1 colher (café) de sal

MOLHO BRANCO

continua após publicidade .

2 colheres (sopa) de Qualy light sem sal (mais um pouco para untar a assadeira)

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de leite desnatado

continua após publicidade .

Sal a gosto

Noz-moscada ralada a gosto

continua após publicidade .

MODO DE PREPARO

Molho Branco: Em uma panela, derreta a margarina e adicione a farinha de trigo; misture até que fique levemente dourado; acrescente o leite mexa até que o creme engrosse. Tempere com o sal e a noz-moscada e reserve.

Molho Vermelho: Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o alho poró. Adicione os tomates, o sal e cozinhe até desmancharem, formando um molho espesso.

Montagem: Em uma assadeira untada com margarina, acomode as fatias de berinjela uma ao lado da outra. Leve para assar em forno a 250°C até dourarem. Vire-as para que dourem dos dois lados. Repita essa operação com todas as fatias;

Em um refratário próprio para forno, coloque uma concha do molho de vermelho, em seguida, acomode uma camada de berinjelas e uma camada de presunto.

Cubra com o molho branco, a mussarela e folhas de manjericão. Faça mais uma camada de berinjela e repita todas as camadas, finalizando com o molho branco e o parmesão;

Leve para assar em forno a 200°C por aproximadamente 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Receita via: Sadia Receitas