Da Redação

Receita do dia: Lasanha à Bolonhesa

Ingredientes

Lasanha

500 g de massa para lasanha

Molho Bolonhesa

2 colheres (sopa) de óleo

500 g de carne moída

1 cebola pequena picada

1 cenoura ralada no ralo fino

meia xícara (chá) de salsão picado

1 lata de polpa de tomate

2 tabletes de MAGGI Caldo Carne

1 xícara (chá) de água quente

Molho Branco2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres e meia (sopa) de farinha de trigo

500 ml de Leite

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-

1 caixinha de Creme de Leite

Montagem

250 g de queijo mozarela fatiado

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Lasanha

Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem e coloque em um recipiente com água fria até o momento de montar.

Molho Bolonhesa

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne. Junte a cebola, a cenoura, o salsão e deixe refogar até murchar.

Acrescente a polpa de tomate e o tablete de MAGGI Caldo, dissolvido em na água quente.

Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, ou até apurar o molho. Reserve.

Molho Branco

Em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo e deixe dourar.

Aos poucos junte o Leite NINHO, mexendo sempre para não formar grumos. Acrescente a noz moscada, o sal, e a pimenta-do-reino.

Quando adquirir consistência cremosa, retire do fogo, acrescente o NESTLÉ Creme de Leite, misture bem e reserve.

Montagem

Em um recipiente refratário (20 x 30 cm), coloque uma porção de molho bolonhesa; cubra com uma camada de massa, e uma porção de molho branco e coloque o queijo mozarela. Repita as camadas até a borda do recipiente.

Finalize com o queijo parmesão ralado e leve ao forno alto (220°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva.

Receitas via: Nestlé