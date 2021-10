Da Redação

Receita do dia: Escondidinho de Copa Lombo

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo vegetal

400g de Copa Lombo Sadia cortada em cubos médios

2 colheres (café) de sal

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

1 cebola descascada e cortada em pétalas

2 tomates cortados em cubos médios

1 maço de espinafre (com talos) picado grosseiramente

400g de mandioquinhas descascadas, cozidas e amassadas

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de leite2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e grelhe os cubos de carne; tempere com metade do sal e pimenta;

Adicione a cebola e refogue mais;

Junte os tomates e água (até cobrir o conteúdo da panela). Feche a panela e deixe cozinhar na pressão por 35 minutos;

Retire a pressão da panela e deixe cozinhando com a panela aberta até que a água seque (deixe a carne ainda com alguma umidade). A carne deve estar desfiada;

Junte o espinafre e desligue o fogo;

Coloque a mistura da panela em um refratário que possa ir ao forno;

Misture a mandioquinha ainda quente com a manteiga, com o leite e com o restante do sal;

Espalhe o purê sobre a carne desfiada, cubra com o queijo e leve para o forno a 240 graus por 15 minutos, para gratinar. Sirva.

Receita via: Sadia