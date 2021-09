Da Redação

Receita do dia: Arroz de forno com frango defumado

Ingredientes

2 xícaras (chá) de frango defumado desfiado

meia xícara (chá) de champignons picado

1 copo de Requeijão

1 colher (sopa) de salsa picada

4 xícaras (chá) de arroz cozido

100 g de queijo mozarela fatiado

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango, os champignons, o Requeijão e a salsa, até obter um creme homogêneo e reserve.

Em um recipiente refratário pequeno, untado com manteiga, faça uma camada de arroz, coloque o creme, metade do queijo mozarela, outra de arroz e cubra com a mozarela restante, finalizando com o queijo parmesão.

Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Sirva a seguir.

Receita via: Nestlé