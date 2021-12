Da Redação

Receita de Natal: salada de salpicão de frango

Quer aprender a fazer uma salada maravilhosa para servir durante a ceia de Natal? Então confere essa receita de salpicão.

NGREDIENTES

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 cenouras grandes raladas

1 lata de ervilha

1 lata de milho verde

200 g de uva passa

1 maçã

maionese a gosto

cheiro-verde a gosto

batata palha a gosto

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes, menos a batata palha. Depois de tudo misturado, forre com a batata palha. Depois e só servir.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O frango é o principal ingrediente na hora de fazer salpicão. Por isso, para que seu salpicão de frango fique ainda mais saboroso, invista em temperar bem o peito de frango, fazendo que a carne fique mais saborosa e sua receita fique melhor ainda!

Esta receita é de salpicão tradicional é feito com maionese, mas existe também a versão de salpicão de frango com creme de leite, perfeita para quem não gosta muito de maionese e prefere uma receita de salpicão mais leve e cremosa!

A receita de salpicão de frango é super prática pois pode ser adaptada de diversas formas diferentes e conforme o gosto pessoal de cada um, permitindo assim muitas variações. Já pensou em fazer salpicão de repolho? Ou quem sabe salpicão com batata? As possibilidades são infinitas e aqui no Tudo Gostoso têm várias receitas de salpicão diferentes como salpicão no palito e salpicão de macarrão, por exemplo!

O salpicão de Natal é um acompanhamento clássico da ceia que não pode faltar né? Mas já pensou em fazer um salpicão natalino diferenciado? Confira a receita de salpicão de bacalhau no Tudo Gostoso, a dica perfeita pra inovar nessa receita clássica!

Uma boa opção para aprimorar sua receita de salpicão simples de frango é investir em um salpicão de frango defumado, pois é fácil de fazer e tem um gostinho todo especial!

Agora que você sabe como fazer salpicão de frango, que tal conferir outras receitas com frango? Aqui no Tudo Gostoso você encontra outras receitas deliciosas com frango desfiado, além do salpicão de frango simples, como o fricassê de frango, a torta salgada, a coxinha e a panqueca de frango.