RealHippie o rapper nordestino que é promessa da cena nacional

Denis começou a participar de batalhas de rima em Recife, no ano de 2013

Desde pequeno, sempre teve como seu maior hobbie usar o seu tempo para criar letras e melodias, e se expressar através das suas músicas. O rapper, que teve o privilégio de morar em diversas capitais da região nordeste, tem como principal inspiração para o seu trabalho o objetivo de popularizar o rap nordestino e acredita que a região é um grande celeiro de artistas talentosos mas sem o reconhecimento devido.

Em 2013, quando morava em Recife, começou a participar de batalhas de rima na cidade e logo se destacou por sua grande habilidade com rimas improvisadas, o famoso "freestyle". Com o destaque, recebeu um convite inesperado: Entrar para o grupo "Favela81", onde teve a oportunidade de gravar e lançar a sua primeira música "Vim de lá", além de participar do álbum musical do grupo.

Ainda em 2013, RealHippie participou como vocalista e compositor do grupo pernambucano de reggae “Irmandade Kzamata”.

Na sua carreira, nunca abandonou as batalhas de rima. Exceto pela pausa de dois anos, entre 2014 e 2016, tempo que foi necessário para organizar e planejar sua volta ao cenário musical. O retorno para o universo da música aconteceu como compositor para grupos e artistas de vários gêneros musicais, trabalho que realiza até os dias de hoje.

RealHippie, seu trabalho e os planos para o futuro

Durante a pandemia, o rapper trabalhou em seu projeto autoral e lançou o seu primeiro EP solo, com 4 faixas. O álbum intitulado de "Faço Refrão Nunca?" tem por essência o trap, um ritmo que vem crescendo no Brasil, onde faz uso de melodias desalinhadas e novas onomatopeias, tendo referência no rap e usando elementos de outros ritmos.

fonte: Divulgação/Assessoria Suas músicas retratam seus anseios, lutas, convicções e suas projeções para o futuro

Suas músicas retratam seus anseios, lutas, convicções e suas projeções para o futuro. Com músicas como “Boy from Maceió” e “Inventando moda”, a atmosfera do EP gira em torno desse objetivo de exaltar a sua região e aborda diversos temas ligados aos gêneros musicais rap e trap.



O lançamento desse EP o colocou numa posição de relevância na cena de rap local de Maceió, tornando-o uma das principais promessas da cena de rap do estado de Alagoas.

Recentemente, RealHippie foi convidado e participou da música “Caminhada”, que faz parte do projeto “Cypher 420”, projeto que reúne cantores, produtores musicais e MCs da cidade de Maceió.

Agora, o artista está planejando os próximos passos de sua carreira, que inclui lançar música nova ainda em 2022 e trabalhar no meu primeiro álbum solo, que deve vir no início do ano que vem.

