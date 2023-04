Reação alérgica: influencer de 27 anos morre após comer camarão

Da Redação

Influenciador digital Brendo Yan da Silva, de 27 anos

O influenciador digital Brendo Yan da Silva, de 27 anos, morreu após uma grave reação alérgica ao comer um bolinho de camarão. A vítima chegou a ser internada, porém, não resistiu e teve a morte encefálica confirmada na quarta-feira (26).

O caso ocorreu no último fim de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte. O rapaz, que também trabalhava como assistente administrativo, era casa com Victória Figueiredo, há um ano. As informações sobre o caso foram confirmadas por ela.

De acordo com Victória, Brendo comeu bolinhos de mandioca, que foram dados por um vizinho, que não sabia da alergia. Segundo ela, o homem não contou sobre o recheio de camarão e nem o casal perguntou o que havia na comida.

“Saímos pela manhã e à noite, quando chegamos em casa, tomamos banho, estávamos em uma chamada de vídeo com minha mãe e ele deu tchau e saiu da ligação. Quando desliguei, ele já tinha começado a comer o bolinho. Ai perguntei: ‘é o que tem dentro?’ e ele disse que era frango. Eu falei que tinha cheiro de peixe, mas realmente não tinha gosto e nem cheiro de camarão, estava bem desfiado”, relatou a mulher.

Com informações do Metrópoles.

