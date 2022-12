RBD está de volta e possível turnê causa agitação na web

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

"É real". Esse é o assunto mais comentado nesta segunda-feira (19), no Twitter. A internet entrou em polvorosa com a notícia da volta da banda RBD. Além disso, uma possível turnê está nos planos dos cantores.

continua após publicidade .

Com a criação de um site "misterioso", na tarde desta segunda, os internautas suspeitam que a música "Yo Soy Rebelde" voltará a ser cantada nos palcos em todo o mundo. Com um cronômetro de 31 dias, a excitação contagia os fãs.

LEIA MAIS: Jade Picon posta foto de 'cara lavada' e agita internet; veja

continua após publicidade .

Logo no título do site há a seguinte legenda: "Prepara a sua gravata, Janeiro 19 2023". Possivelmente, nessa data será anunciada as datas dos shows da turnê. Além disso, todos os integrantes da banda mudaram a sua foto do perfil para uma com o símbolo do RBD.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Ainda não se sabe de certeza sobre a turnê, é tudo uma suposição. Porém, o site oferece um espaço de cadastro, onde você digita o nome, cidade e o E-mail. Tudo indica que esse cadastro é para receber as atualizações do endereço eletrônico. Além disso, pode ser uma reserva de quando os ingressos forem disponibilizados.

Siga o TNOnline no Google News