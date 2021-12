Da Redação

Rayssa Bratillieri sensualiza e comenta calorão do RJ

A atriz Rayssa Bratillieri, natural de Apucarana, no norte do Paraná, publicou em seu Instagram, nesta terça-feira (30), fotos lindas e sensuais embaixo do chuveiro comentando o intenso calor do Rio de Janeiro nos últimos dias de verão. "Merrrrrrmão, fez calor aí hoje também? Eu pedi e ele veio", escreveu a atriz ao se referir ao sol.

continua após publicidade .

Rayssa, que ficou uma temporada na Cidade Alta, voltou há alguns meses a morar na cidade carioca e para dar sequência a projetos que foram freados pela pandemia do coronavírus. As imagens renderam elogios e suspiros de amigos e fãs da apucaranense. "Linda maravilhosa", "Linda da minha vida" e "Maravilhosa demais" foram apenas alguns dos 213 comentários da publicação.

No Instagram, a atriz soma mais de 1,7 milhões de seguidores e compartilha um pouco do seu dia a dia e sua rotina saudável.

continua após publicidade .

Veja o post: