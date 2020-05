Raul Gil passa por cirurgia e retira 2.8 litros de sangue do pulmão

Nesta segunda-feira (4), o apresentador Raul Gil, usou sua página no Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

No domingo de Páscoa, Raul caiu e fraturou nove costelas. Ele chegou a ser internado e recebeu alta. Porém na última sexta-feira (1), retornou ao hospital com falta de ar e foi direto para a UTI.

Confira a nota do apresentador na integra:

"A todos que estão orando para minha breve recuperação, gostaria de agradecer todos os gestos de carinho, são nessas horas que vemos como somos amados e querido... amo a vocês todos. Eu continuo aqui, eu estou bem, em recuperação no hospital Albert Einstein,atualmente na UTI devido a uma falta de ar que tive na sexta feira quando na Páscoa subindo as escadas da minha casa me desequilibrei e cai de costas fraturando 9 costelas, logo depois da alta do hospital na sexta feira senti falta de ar e tive que voltar a ser internado novamente. Cheguei no hospital e fui diretamente para a sala de cirurgia onde fiz um dreno por ter um hemotorax, por uma perfuração da costela. Feito a drenagem com saída de 2.8 litros de sangue do pulmão os médicos fizeram um procedimento de lavagem do pulmão e logo fui encaminhado para a UTI onde me encontro até agora em um quadro clínico estável melhorando sem data de alta do hospital".