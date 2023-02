Ratinho se irrita com assistente que pediu pra ele falar ‘todes’; veja

Da Redação

Ratinho ficou irritado após funcionária pedir para que ele usasse o termo 'todes'

O apresentador do SBT, Ratinho, gerou polêmica ao publicar um vídeo na rede social na manhã desta quinta-feira (23). Em seu perfil no Instagram, ele, que está em casa se recuperando de uma cirurgia que fez em janeiro para colocar prótese no joelho esquerdo, se irritou após sua assistente pedir para que ele usasse o termo neutro 'todes'. A 'nova' palavra é usada pelo governo do presidente Lula em cerimônias oficiais.

Nas imagens, Ratinho aparece deitado na cama, sendo filmado pela funcionária, que corrigiu o padrão que falou ‘Todos’ ao invés de ‘Todes’. “Estou me recuperando da cirurgia que fiz. Queria dizer a todos e a todas do Brasil”, disse ele quando foi interrompido pela funcionária: “Chefe, tem que falar ‘todes’, vamos gravar de novo” ?

O comunicador se irritou e disparou: “Eu não vou gravar coisa nenhuma". Ratinho ainda soltou um palavrão. O uso do termo “Todes” é uma forma de promover a inclusão identitária de pessoas não-binárias, ou seja, que não se identificam com o gênero masculino nem com o feminino.

Assista ao vídeo:

As informações são do site IstoéGente.

