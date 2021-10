Da Redação

Ratinho investe em resort para turismo religioso no PR

Ao investir no turismo religioso, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, se tornou um dos sócios do resort Morro dos Anjos, que está sendo construído na cidade de Bandeirantes, no Paraná. A propriedade custa cerca de R$ 150 milhões e, além de Ratinho, Marcio Garcia também é garoto-propaganda do local.

continua após publicidade .

O resort tem como objetivo atender o turismo religioso já que muitos fiéis frequentam o Santuário São Miguel Arcanjo, localizado ao lado do empreendimento.

O santuário que fica ao lado do resort chegava a receber 500 mil visitantes ao ano antes da pandemia. Empresários acreditam que o hotel luxuoso vai atrair ainda mais fiéis para visitarem a igreja e desfrutarem de todo lazer e diversão no Morro dos Anjos.

continua após publicidade .

O local conta com infinitas áreas de lazer, como tobogãs, toboáguas, piscina de surfe, lago, piscinas de biribol, adulto e infantil, hidromassagem, saunas, salas de massagem, academia, campos de futebol, duas quadras de tênis, quatro quadras de vôlei de praia, beach tennis, futebol de areia, sala de cinema, capela, centro de convenções, pizzaria, hamburgueria, microcervejaria e restaurante de comida internacional, entre outras diversões.

Com informações Isto É.