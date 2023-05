Ratinho apresenta o neto recém-nascido, Davi: "A família aumentou"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ratinho comemora nascimento do neto.

Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho (67), usou as redes sociais nesta terça-feira, 23, para dividir uma boa notícia com seus seguidores.

continua após publicidade .

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do SBT anunciou o nascimento de seu neto, Davi, filho de Gabriel Massa e Bruna Januário, publicando fotos dos papais com o menino após o parto.

"A família aumentou de novo: bem-vindo meu netinho Davi!!! Parabéns aos pais: meu filho Gabriel e minha nora Bruna. Que Deus continue abençoando vocês, filhos são as maiores riquezas que temos na vida!", se derreteu o vovô coruja na legenda da publicação.

continua após publicidade .

Vale lembrar que o apresentador também já é avô de Carlos Alberto, Alana, Yasmin, Gabriele, Aurora e Alícia.

Confira as fotos do neto recém-nascido de Ratinho:

Aniversário do neto



continua após publicidade .

Sempre ligado à família, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, comoveu os fãs ao comemorar o aniversário de 5 aninhos do neto, Noah Massa. Em seu perfil oficial, o contratado do SBT compartilhou um vídeo em que aparece em momentos de carinho com o pequeno que é o seu xodó.

"Hoje, 12 de abril de 2023, meu netinho Noah completa 5 aninhos. Então, antes de qualquer coisa, quero compartilhar aqui este vídeo de homenagem para ele. Saiba que o vovô te ama muito! Que Deus abençoe e proteja sempre! Feliz aniversário meu amor!", declarou ele.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News