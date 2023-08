Rapper Lil Tay, de 14 anos, revela estar viva; entenda o que aconteceu

A rapper e influenciadora digital Lil Tay, de 14 anos de idade, revelou estar viva! Nesta última quarta-feira (9), foi noticiado em seu perfil oficial no Instagram que a jovem e seu irmão, Jason Tian, teriam morrido.

Porém, nesta quinta-feira (10), a artista contou ao site norte-americano TMZ que seu perfil na rede social foi hackeado e que outras pessoas foram responsáveis pela falsa informação.

“Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumatizantes”, desabafou a influenciadora digital, que ganhou sucesso na internet através de vídeos quando tinha nove anos de idade.

“O dia todo de ontem fui bombardeada com intermináveis ​​telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos enquanto tentava resolver essa bagunça”, revelou a cantora de hip hop, que hoje, acumula cerca de 3,3 milhões de seguidores nas redes sociais, mas não postava nada desde 2018.

Segundo informações do TMZ, Lil Tay agradeceu à Meta, empresa de Mark Zuckerberg, dona do Instagram, por ter conseguido recuperar seu perfil no aplicativo. “Minha conta do Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até meu nome estar errado. Meu nome legal é Tay Tian, ​​não 'Claire Hope”, afirmou a jovem.



