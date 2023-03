Rapper é preso suspeito de assassinar os avós nos Estados Unidos

Da Redação

Rapper Woozy The Goat foi preso em Troy, Missouri, nos Estados Unidos

O rapper Woozy The Goat foi preso em Troy, Missouri, nos Estados Unidos, na quarta-feira (22), suspeito de assassinar seus avós. A polícia encontrou Kathy e Donald McRoberts, de 58 e 71 anos, já sem vida após a ligação de um parente do artista, que não conseguia falar com a família.

Os oficiais chegaram ao imóvel dos avós de Davionne McRoberts após uma pessoa da família ficar preocupada porque não estava conseguindo falar com os avós do rapper. Pouco tempo depois, o cantor procurou um hospital psiquiátrico para se internar e estava coberto de sangue. A polícia, então, foi chamada ao local e prendeu Woozy The Goat.

As suspeitas da polícia é que o cantor teve algum tipo de surto mental e, por isso, teria cometido o crime.

A irmã de Donald McRoberts explicou ao Post-Dispatch que notou algo um comportamento estranho em Woozy The Goat. “Ele bateu na minha porta e disse ‘É Deus’. Ele estava falando que ele era Deus e que todos iríamos morrer. Ele disse que iria reescrever a bíblica e que tudo seria revelado na próxima reunião de família”, explicou.

Com informações do Metrópoles.

