Rapper é esfaqueado e morto durante festival de música

Conhecido como Drakeo the Ruler, o rapper Darrell Caldwell, de 28 anos, morreu após ser esfaqueado durante um festival de música, no último sábado (18/12), em Los Angeles. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a imprensa dos Estados Unidos, Drakeo teria se envolvido em uma briga quando foi ferido. A morte do cantor foi confirmada pelo site TMZ.

O festival “Once Upon a Time in… LA”, em que o artista foi esfaqueado, contava com diversas apresentações, entre elas as dos também rappers Snoop Dogg e 50 Cent.

Uma briga teria começado nos bastidores do festival por volta das 20h30. A Patrulha Rodoviária da Califórnia e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

A polícia iniciou as investigações e está recolhendo depoimentos de artistas e outras pessoas que estavam presentes no evento.

Com informações do Metrópoles.