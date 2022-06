Ramsay Hunt: conheça a síndrome que causou paralisia facial em Justin

Da Redação

Justin Bieber, de 28 anos, assustou seus seguidores e fãs ao mostrar que metade do seu rosto está paralisado

Justin Bieber, de 28 anos, na última sexta-feira (10) assustou seus seguidores e fãs ao mostrar que metade do seu rosto está paralisado – devido a Síndrome de Ramsay Hunt. Para saber mais do diagnóstico, a Istoé Gente conversou com o médico Wanderley Cerqueira de Lima, que é neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein, que explicou tudo sobre a doença do cantor canadense.

“A Síndrome de Ramsay-Hunt é causada pela reativação do vírus da Varicella-Zoster, que é o mesmo vírus da catapora, e fica em um glânglio chamado Glânglio Geniculado, que se encontra no nervo facial. Quando uma pessoa é infectada pela catapora, a doença geralmente se resolve sem complicações, mas o vírus fica incubado no glânglio, e é reativado ao ocorrer caso de baixa imunidade”, começou o médico.

“O nervo facial e os músculos da face são acometidos. Não dá para saber se esse vírus ficará inativo durante toda a vida, ou não. Por isso, cuidar da imunidade é essencial, e sabemos que artistas como o Justin Bieber, muitas vezes, trabalham muito, dormem pouco, se alimentam de forma não adequada, e podem descuidar da imunidade por toda a correria do dia dia”.

“A Síndrome é a segunda causa mais comum de paralisia facial sem que haja traumatismo na face (sem a ocorrência de acidentes, por exemplo). As manifestações da síndrome incluem paralisia facial aguda, dor neural, vesículas (pequenas bolhas), erupções dentro do canal auditivo, tonturas, e a paralisia em um dos lados da face (rosto).A dor na face pode ser muito intensa. A área tem uma vermelhidão local e os sintomas no ouvido são: vertigem e perda da audição. Também pode haver diminuição de lágrimas no olho do lado comprometido, podendo ocorrer úlcera na córnea”, continuou Wanderley.

Sobre o diagnóstico, o neurocirurgião disse: “O diagnóstico é feito detectando anticorpos através do líquor, da saliva e do sangue, confirmando a origem viral. Infelizmente, nesse caso, o prognóstico é ruim comparado com a uma outra paralisia muito comum que se chama “Paralisia de Bell”, que tem mais possibilidade de recuperação”.

“No caso da Síndrome de Ramsay-Hunt, o paciente pode ficar com paralisia definitiva, ou ter pouca recuperação.Claro que em muitos casos, existe a recuperação total, mas é mais difícil. É importante citar que um episódio da síndrome, não garante imunidade. Ela pode voltar várias vezes, a qualquer momento, durante a vida. O tratamento tem que começar o mais rápido possível, dentro de três dias após o início da síndrome ser diagnosticada, para que se tenha maiores chances de recuperação. O paciente recebe um antiviral , geralmente Aciclovir e Corticóides”, completou.

Veja abaixo os sintomas da síndrome de Ramsay Hunt:

Forte dor no ouvido

Paralisia facial periférica (inflamação dos nervos que controlam a musculatura da face)

Zumbido no ouvido, do lado acometido,

Diminuição da audição ou hipersensibilidade ao som

Dor de cabeça

Tontura

Vertigens

Com informações, Isto É