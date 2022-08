Rainha Elizabeth tem própria filial do McDonald’s; confira

Da Redação

A rainha Elizabeth está com 96 anos de idade

Que a rainha Elizabeth II conta com um grande patrimônio não é uma notícia para espantar ninguém. Porém, a monarca da Inglaterra chamou a atenção ao possuir entre suas posses um endereço pouco convencional aos padrões de palácios e castelos. Entre seis residências reais, metade da costa do Reino Unido e de quase toda a Regent Street, a rainha é "dona e proprietária" de uma filial da famosa rede de fast food McDonald’s.

Situada no Banbury Gateway Shopping Park, na orla do condado de Oxforshire, a filial é aberta ao público e dispõe de serviços drive-thru das 11h às 22h. Conforme o portal The Mirror, o endereço pertencente à rainha foge um pouco do convencional. O ambiente possui uma estética mais séria, com sofás de couro, cadeiras no estilo Eames e menus digitais.

Até o ano de 2016, essa não era a única filial do McDonald's da soberana. A rainha tinha uma unidade no Bath Road Retail Park, localizado na cidade inglesa de Slough. Entretanto, o endereço foi vendido. Todas propriedades da realeza são da Crown Estate e, por isso, pertencem por direito à atual chefe da Coroa britânica, no caso, Elizabeth II.

“Não é propriedade privada — não pode ser vendida pelo monarca reinante, nem as receitas pertencem ao soberano, é apenas tecnicamente supervisionada pela realeza. Sob a Lei de Propriedade da Coroa de 1961, as posses são administradas por um conselho que tem o dever de manter e aumentar seu valor — como resultado, muitas vezes são grandes atrações turísticas”, escreveu o tabloide em um artigo.



Não há como saber o que a rainha pensa sobre os lanches da rede de fast food. Porém, conforme o tabloide The Sun, a matriarca da realeza ama as batatas fritas do McDonald’s.





Fonte: Informações do Metrópoles.

