Rainha Elizabeth procura faxineira; salário é de R$ 14 mil

De acordo com o jornal 'Daily Mail', a rainha Elizabeth está em busca de uma nova pessoa para se juntar à equipe de limpeza do Palácio de Buckingham. Até o momento, foram divulgados dois anúncios com carga horária de 20 e 40 horas semanais, com salários entre R$ 84 a R$ 169 mil ao ano.

De acordo com a descrição do cargo, o novo funcionário será responsável pela limpeza e manutenção de vários espaços do interior do Palácio de Buckingham, assim como ajudar, eventualmente, nos eventos do palácio. O anúncio também destaca a possibilidade de crescimento profissional.

No início deste ano, a equipe do palácio abriu uma vaga para a equipe de limpeza do Castelo de Windsor. Na época, o salário anunciado era de 19 mil libras por ano, equivalente a R$ 11 mil por mês em período integral, tempo de trabalho que na Inglaterra corresponde a seis horas diárias.

