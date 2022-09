Rainha Elizabeth é colocada sob supervisão médica; família é convocada

Da Redação

Rainha Elizabeth II está há 70 anos no poder britânico

A Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, foi colocada sob supervisão médica depois que sua equipe expressou preocupação com seu quadro de saúde nesta quinta-feira (08). Conforme o Palácio de Buckingham, a monarca, de 96 anos, está confortável. "Após uma avaliação nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde da Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha permanece confortável."

Ainda de acordo com o anúncio, membros da família real foram convocados para ir ao palácio de Balmoral, na Escócia, residência de férias onde Elizabeth II está desde o dia 21 de julho.

Os filhos da rainha, príncipes Andrew e Edward, além do neto da monarca, príncipe William, pousaram há pouco no aeroporto de Aberdeen, afirmou a BBC. Aberdeen é o aeroporto mais próximo do Castelo Balmoral, e fica a cerca de uma hora de carro.

Seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe Charles, e sua esposa Camilla já chegaram ao palácio, segundo informações da CNN. Catherine, a duquesa de Cambridge, permaneceu em Windsor enquanto seus filhos, os príncipe George e Louis e a princesa Charlotte, estão em seu primeiro dia em uma nova escola. As informações são do Palácio de Kensington.

Conforme porta-voz do casal, o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, que moram nos Estados Unidos, também estão a caminho do palácio escocês.



A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que foi nomeada ao cargo pela rainha na terça-feira (06), já se pronunciou sobre o comunicado do palácio de Buckingham. "Todo o país está profundamente preocupado", declarou. "Meus pensamentos estão com ela e sua família neste momento". O líder da oposição do país, Keir Starmer, também se pronunciou e disse torcer pela recuperação da monarca.

No poder há 70 anos, a rainha Elizabeth II vinha apresentando problemas de saúde e mobilidade desde o fim de 2021 e, por conta disso, vinha desmarcando ou adaptando uma série de eventos oficiais.

O mais recente deles foi na terça-feira (06), com a cerimônia de nomeação da nova primeira-ministra, Liz Truss. Na ocasião, Elizabeth II transferiu, pela primeira vez na história, a cerimônia para o palácio de Balmoral, onde ela estava. Até então, todos os premiês anteriores haviam sido nomeados no palácio de Buckingham, em Londres.

Desde os primeiros problemas de saúde, no entanto, o Palácio de Buckingham falou muito pouco ou emitiu notas contidas sobre o estado de saúde da rainha, sempre se referindo aos problemas como indisposições. Esta é a primeira vez que um comunicado com a informação sobre a preocupação de médicos com a monarca é divulgado.







Fonte: Informações do g1.

