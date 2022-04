Da Redação

Raffael Lima revela quais os erros de quem quer começar a apostar

Querendo entrar na febre das apostas esportivas?

continua após publicidade .

É comum alguns iniciantes cometerem erros antes de estarem totalmente familiarizados com o assunto. O ideal é saber que não existe um público exclusivo para entrar no ramo. Homens e mulheres com mais de 18 anos podem estudar e se tornar grandes especialistas do meio, com chances de garantir uma renda extra com apostas. O investidor Raffael Lima conta os primeiros passos para quem quer iniciar nessa área.

“Um dos principais erros que as pessoas cometem no investimento esportivo é não ter um controle emocional com os investimentos. Muitas pessoas querem ficar 24h apostando, fazendo apostas todos os dias, mas não é assim que funciona. Para atingir um bom resultado, você precisa saber a hora de parar. Após bater sua meta, saia do mercado, não continue investindo para não dar sorte para o azar”, analisa Raffael Lima.

continua após publicidade .

Raffael Lima também frisa que no início, é interessante procurar um acompanhamento profissional, alguém com mais experiência e que possa te passar os melhores caminhos para começar. “Para apostar, você não precisa assistir futebol ou algum esporte. Precisa apenas seguir as dicas que o investidor passar. Conheço várias pessoas que não entendem nada da modalidade, mas viraram apostadores de sucesso. Precisa ter essa disciplina”, explica.

Raffael Lima é ex-jogador de futebol, que recebeu o título de "maior artilheiro de base do Estado de Goiás" e desistiu de sua carreira dentro de campo após o surgimento de lesões em funções dos jogos.

No ano de 2019, resolveu entrar de cabeça no mundo do investimento esportivo e iniciou uma consultoria esportiva chamada R10r Esportivo, onde dá dicas sobre investimentos esportivos, estudos de jogos, campeonatos e seleções de melhores probabilidades. Com mais de 7 mil alunos sob sua consultoria, ele diz que o grande prêmio de sua vida é poder transmitir esse conhecimento para quem precisa de uma renda extra ou própria.

continua após publicidade .

Sobre inspirações e motivações em sua trajetória como investidor esportivo, ele aponta nomes de investidores que consagra como ídolos, entre eles Fernando Verchai e Ronald Lopes.

O ex-atleta atenta os iniciantes no investimento esportivo de que é preciso ter algumas habilidades para não sair perdendo:

"É necessário ter sabedoria, comprometimento, controle emocional e ser estrategista para atuar nesse mercado. Não é uma forma de ganhar "dinheiro fácil", é preciso saber investir com atenção, mas, possuindo esses requisitos e um celular, as pessoas são capazes. Minha consultoria foi feita pra ajudar essas pessoas a conquistarem uma liberdade financeira", finaliza o investidor esportivo.

continua após publicidade .

Saiba mais sobre Raffael Lima e conheça sua consultoria: @raffaellimaof