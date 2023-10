Rafaella Justus revela tática para lidar com críticas na web

Siga o TNOnline no Google News

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, mostrou muita maturidade mais uma vez ao falar como lida com as críticas que recebe na internet. Neste domingo, 22, ela respondeu algumas perguntas em seus stories e deu um conselho para uma seguidora.

Uma jovem, da mesma idade que a herdeira do empresário milionário, questionou como ela faz para não ligar quando recebe comentários negativos. Rafaella Justus, que já havia falado do assunto anteriormente, revelou qual tática usa para isso.

"Eu já tinha vindo aqui responder a essa pergunta, mas sinto que tem bastante gente passando por isso então vim aqui novamente responder, pois sei que ajuda bastante gente", iniciou a adolescente o seu discurso.

"Como eu já disse antes eu não lido, eu ignoro! Simplesmente, pois eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa dessas pessoas que preferem criticar a minha vida ao invés de cuidar da delas! Eu mantenho minha mente sempre aberta tomando cuidado pra não levar para o lado pessoal, pois eu prefiro não ligar, e seguir em frente com a cabeça erguida sempre! Tenho muita sorte de ter um apoio familiar maravilhoso e isso faz toda a diferença", explicou.

Recentemente, a jovem curtiu uma viagem de férias com Ticiane Pinheiro e César Tralli. Na praia espanhola, ela impressionou ao surgir com uma bolsa de mais de R$ 10 mil para compor seu look de banho.

Foto por Reprodução

Ticiane Pinheiro divide opiniões ao mostrar look da filha para festa

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos em seu feed na rede social ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus, de 14 anos, no aniversário de 15 anos da herdeira de Marcos Mion. Neste sábado, 23, ela mostrou melhor a produção que fizeram para marcar presença no evento em um hotel de luxo, em São Paulo, e dividiu opiniões com o modelo escolhido por Rafa.

"Minha companheira de festa. Mini me, Rafa, ontem na festa de 15 anos da Doninha", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios, mas recebeu mensagens opinando sobre o look da adolescente. "Rafa tá usando roupas que não é pra sua idade", disseram. "Não é crítica, mas a roupa da Rafa poderia ser um estilo mais jovem. Mas ela é linda", falaram. "Ela está linda, mas poderia estar usando um vestido de festa elegante, mais jovial combinaria mais com a idade dela", comentaram.

Fonte: Revista caras

