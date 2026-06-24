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ESTÉTICA

Rafaella Justus intriga seguidores com cicatriz e revela se colocou silicone

Ela usou uma caixinha de perguntas em sua rede social para responder aos seus seguidores

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 13:15:03 Editado em 24.06.2026, 13:14:57
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Rafaella Justus intriga seguidores com cicatriz e revela se colocou silicone
Autor Foto: Instagram/Reprodução

Rafaella Justus, de 16 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para abrir uma caixinha de perguntas e responder algumas curiosidades sobre sua vida. A influenciadora digital está em Miami, nos Estados Unidos, com a madrasta, Ana Paula Siebert.

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Uma seguidora, então, quis saber se ela colocou silicone. Ao ver o questionamento, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus respondeu: “Não”. Em seguida, outra internauta quis saber sobre a cicatriz que ela está embaixo do peito. Após a pergunta, Rafaella entendeu o motivo da pergunta anterior e esclareceu.


Rafaella Justus intriga seguidores com cicatriz e revela se colocou silicone
AutorFoto: Instagram/Reprodução

“Hahahahahahah agora entendi a pergunta do silicone. É a cicatriz da costela, porque foi preciso retirar a cartilagem para a cirurgia do nariz!!!”, disse a jovem, que realizou uma rinoplastia em abril. Na ocasião, ela chegou a falar sobre o procedimento. “Tive que tirar cartilagem do osso da costela. Por isso que eu falo, essa cirurgia é uma arte”, contou a jovem, revelando que a cirurgia não foi apenas por estética.

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Rafaella Justus intriga seguidores com cicatriz e revela se colocou silicone
AutorFoto: Instagram/Reprodução

“Eu também precisei fazer uma correção na parte da frente do meu nariz que dificultava a passagem de ar. Então teve uma grande parte funcional também! Mas sim, a parte estética foi 100% uma opção minha. Eu senti vontade de mudar, e mudei, de forma natural e sem grandes explicações!“, afirmou.

Informações: Revista Caras

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CICATRIZ cirurgia estética Influenciadora digital Rafaella Justus rinoplastia vida nas redes sociais
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