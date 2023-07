Rafael Vitti sofre acidente ao surfar e mostra machucado; veja

O ator Rafael Vitti levou um susto daquele durante uma tarde no mar. O artista aproveitou a segunda-feira (10) para surfar nas águas do Rio de Janeiro, mas acabou sofrendo um acidente. Em suas redes sociais, ele contou que ficou com um corte na cabeça.

Em uma publicação em seu perfil do Instagram, o marido de Tata Werneck até brincou com a situação. "Macumbão tava ON ontem 🔥🔥 teve onda, teve vaca, teve corte na cabeça… mas tudo faz parte do prazer que é poder surfar uma onda como essa!!", escreveu na legenda do post em que aparece surfando.

Nesta terça-feira (110, ele apareceu nos stories para dar mais detalhes e tranquilizar os fãs. O acidente foi leve e ele apenas cortou uma pequena parte do couro cabeludo. “Quem for sensível, não veja os próximos stories. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe. Não são só flores. Ontem o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo dodói”, disse ele.

Rafael Vitti pratica surfe há vários anos e sempre mostra fotos ou vídeos de sua atividade no mar carioca nas redes sociais. Confira o post e o machucado:

