Da Redação

Rafael Honda é um dos representantes brasileiro da NTT

Ano após ano, a era tecnológica vem avançando e sendo cada vez mais presente em nosso cotidiano. Seja por meio de aparelhos novos, tais como celulares, televisores e etc., quanto aparelhos domésticos que estão tornando-se mais modernos com o intuito de facilitar a vida contemporânea.

continua após publicidade .

Atualmente estamos implantados no sistema da era digital e não conseguimos escapar de toda essa modernidade, com isso, diversos problemas podem acontecer envolvendo conexões. A NTT foi a primeira empresa de telefonia a ser fundada no Japão.

Buscando soluções, a NTT é a maior empresa de telecomunicações da Ásia

continua após publicidade .

Sendo a maior rede de fibra óptica do Japão e a segunda maior companhia do mundo em termos de alcance, a NTT sendo a primeira empresa de telefonia fundada no Japão, pertence ao governo, sabendo disso em um país capitalista como o Japão, onde o monopólio é proibido. Quando surgem outras empresas que no caso são privadas elas precisam de uma fornecedora, alguém que venda o sinal ou uma linha de conexão para que consigam repassar o seu serviço ao cliente.

Ou seja, quando o cliente contrata sua conexão através de outras empresas que são terceirizadas da NTT ele recebe uma conexão inferior, porque é impossível outra empresa fornecer uma velocidade igual ou maior do que a NTT que é a sua distribuidora. Todas as companhias fora a NTT são privadas sendo distribuído o sinal da NTT direto ou indiretamente.

Na central da NTT, há um tradutor para qualquer idioma, permitindo a eficiência na comunicação direta com o seu cliente. A NTT preza pela excelência em entregar um serviço de fibra óptica que seja confiável, contando com toda a sua estrutura de alta qualidade para ofertar internet rápida e sem falhas.

continua após publicidade .

Representante oficial da companhia, Rafael Honda é um profissional qualificado

Rafael Honda integrou a NTT em meados de 2017, e como representante oficial Rafael Honda tem como objetivo levar informação para o cliente. Porque ele vai ter diversas opções para escolher sua conexão de internet, mas apenas uma será a “certa” e que vai entregar a melhor conexão de internet do Japão.

Técnico em Informática e Bacharel em Administração de Empresas, Rafael Honda vem trabalhando com comprometimento e dedicação à NTT, a fim de informar os seus clientes, que contratando uma conexão direta com a matriz NTT, ele irá receber a melhor e maior potência de conexão do Japão.

continua após publicidade .

Mas como saber se realmente é um representante oficial da NTT? O cliente recebe uma ligação do Rafael Honda diretamente da central de atendimento através do número 0120 para uma entrevista, além de receber um contrato físico da NTT garantindo que ele realmente é cliente direto com a matriz.



Rafael Honda pode afirmar que a companhia da qual é representante tem excelentes resultados em todas as áreas, desde a administrativa até o atendimento, cliente NTT irá recebe a melhor conexão do Japão sem nenhuma concorrência podendo usufruir de toda a infraestrutura original NTT, criando confiabilidade e responsabilidade no que se propõe a fazer.